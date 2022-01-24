Кличко рад, что фанаты ждут его возвращения

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко еще не сказал свое последнее слово в ринге. Фаны украинца с нетерпением ждут его возвращения, сообщает Сегодня.

Легендарный боксер в своем последнем посте в Instagram опубликовал фото с тренировки, под которым один из тегов гласит – "Возвращение".

Фолловеры Кличко в комментариях поддержали решение своего кумира:

"С нетерпением жду вашего возвращения в ринг".

"Кличко лучший!"

"Владимир, возвращайся на ринг! Пока еще есть шанс и порох в пороховницах!"

"Ждем возвращения!"

"Рематч с Фьюри..."

"Давай чемпион".

Напомним, Владимир Кличко неоднократно намекал на свое возвращение в профессиональный бокс. Доктор Стальной Молот намерен побить рекорд Джорджа Формана, ставшего в 45 лет самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Владимир Кличко / Фото: Facebook

Отметим, что в данный момент три из четырех чемпионских титулов в хэвивейте удерживает Александр Усик. А пояс WBC принадлежит обидчику Владимира Тайсону Фьюри.