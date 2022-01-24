Гороскоп здоровья на неделю 24-30 января

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов, сообщает УНИАН.

Овен

В начале неделе стоит позаботиться о своей коже. Тепло одевайтесь и наносите защитный крем от мороза. На выходных возможна боль в глазах и проблемы со зрением. Постарайтесь проводить меньше времени за компьютером и телевизором.

Телец

Легкие будут очень уязвимы в эти семь дней. Если у вас есть симптомы заболевания легких - обязательно обратитесь к врачу и сделайте рентген. На этой неделе любые обследования и анализы у Тельцов будут максимально точными и покажут правильный результат.

Близнецы

Близнецам сейчас остро необходимо солнце. Постарайтесь больше гулять на свежем воздухе. Во второй половине недели откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков, поскольку возможно повышение давления.

Рак

На этой неделе Ракам стоит позаботиться о своем сердце. Полезными будут умеренные физические нагрузки. Рекомендуется временно отказаться от кофе и алкоголя. Также гороскоп советует следить за артериальным давлением.

Лев

Последняя неделя января подходит для избавления от вредных привычек, изменения образа жизни и распорядка дня. Если вы давно хотели начать ложиться спать раньше или бросить курить - это ваш шанс. Особенно удачной будет неделя для желающих похудеть.

Дева

Омолаживающие и косметологические процедуры принесут вам большую пользу на этой неделе. Волосы и кожа хорошо впитают любые уходовые средства. На выходных рекомендуется есть больше рыбы, морепродуктов и водорослей.

Весы

Звезды рекомендуют вам меньше нервничать и не накручивать себя. Невроз никак не поможет вам решить свои проблемы, а вот самочувствие сильно ухудшит. По возможности постарайтесь есть больше свежих овощей и фруктов.

Скорпион

Крайне опасно заниматься самолечением и самостоятельно ставить себе диагноз в этот период. Не стоит также прислушиваться к словам родных без медицинского образования. Если вы плохо себя чувствуете - только врач сможет помочь вам.

Стрелец

Большинство представителей этого знака будут чувствовать себя прекрасно. Вы почувствуете прилив сил и большой интерес к жизни. Любые нагрузки и обязанности будут даваться вам легко, но это не повод перетруждать себя.

Козерог

Боли в животе, тошнота и тяжесть в желудке будут сопровождать вас всю неделю. Звезды рекомендуют вам ограничить количество острой и жареной пищи, а также в целом меньше есть. Лучше оставаться после трапезы слегка голодным, чем страдать от боли в желудке.

Водолей

Ноги - самое слабое место Водолеев на этой семидневке. Держите ноги в тепле, не носите неудобную обувь и не ходите пешком слишком много. Не повредит массаж и специальные мази для стоп. Снять усталость и неприятный запах поможет домашняя ванночка для ног.

Рыбы

Иммунитет Рыб очень ослаблен сейчас. Не стоит испытывать его на прочность. Избегайте людных мест, носите защитную маску и не сидите на сквозняке. Не стоит есть слишком холодную и слишком горячую пищу.