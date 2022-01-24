Новый Nissan X-Trail: названа дата украинской премьеры

Nissan X-Trail четвертого поколения показали весной прошлого года, первым рынком для новинки стал Китай. В Украине полноразмерный кроссовер новой генерации появится во второй половине 2021 года, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Более точных сроков поставок первых экземпляров японской новинки не сообщается. Как и в случае с меньшим Qashqai, ранее анонсированные планы может существенно сдвинуть нехватка полупроводников. Что касается моторной линейки, то официального подтверждения всех доступных в Украине силовых агрегатов пока нет.

По предварительной информации, машина может получить 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 201 л.с. в сочетании с бесступенчатым вариатором. Также Nissan X-Trail может примерить на себя гибридную силовую установку e-Power в составе бензинового мотора и пары электромоторов. Впервые эта технология появилась на Nissan Note несколько лет назад. В системе e-Power колеса вращает электромотор, а ДВС постоянно работает в качестве генератора и поставляет электричество в систему.