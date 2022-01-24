В "ДНР" заявили, что Украина готовится к наступлению

В так называемой народной милиции "ДНР" заявили, что Украина готовится к наступлению на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении﻿ этого формирования.

Там отмечают, что якобы имеют сведения о проведении в подразделениях украинских военных на Донбассе "мероприятий по подготовке к наступлению". Речь идет о подготовке в местах отвода к применению тяжелой техники, пополнении личного состава и стягивании инженерной техники для разминирования и проделывания проходов.

В "ДНР" заявляют, что такие действия свидетельствуют о подготовке к "силовому варианту решения конфликта".

Впрочем, каких-либо доказательств таким заявлениям в ОРДО не предоставили.