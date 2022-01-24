В Украине одна "красная" и 10 "оранжевых" областей

В красной зоне эпидопасности находится Ивано-Франковская область. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает Укринформ.

По состоянию на 24 января 2022 года Ивано-Франковская область находится на красном уровне эпидопасности, на оранжевом уровне - Винницкая, Житомирская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Все остальные области находятся на желтом уровне эпидопасности.

Так, в Ивано-Франковской области третий день подряд превышен показатель коэффициента выявления случаев инфицирования COVID-19.

По состоянию на 23 января уровень заболеваемости по стране составляет 436 на 100 тыс. населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

В Киеве уровень заболеваемости составляет 492 на 100 тыс. человек.