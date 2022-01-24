"Предательство друзей": Кличко раскритиковал Германию

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в "измене друзей" из-за ее отказа поставить оружие в Украину и остановить проект "Северный поток — 2". Об этом, со ссылкой на издание "Der Tagesspiegel", сообщает Depo.ua.

Сообщается, что Виталий Кличко выразил возмущение приверженности Германии спорному газопроводу "Северный поток-2" и запрету на поставку оружия в Украину.

"Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ" , – написал Кличко в статье для германской прессы. ﻿

Недавно Украина несколько раз просила Германию о поставках оружия. Берлин неоднократно отвергал это.

Что касается "Северного потока -2", представители федерального правительства, в частности канцлер Олаф Шольц (СДПГ), недавно подчеркнули, что в случае российского вторжения в Украину будут обсуждаться все возможные санкции.

Также Кличко призвал запретить лоббирование бывшего канцлера Герхарда Шредера, являющегося председателем наблюдательного совета "Северный поток". В "Северном потоке-2" он председатель совета директоров.