"Предательство друзей": Кличко раскритиковал Германию
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в "измене друзей" из-за ее отказа поставить оружие в Украину и остановить проект "Северный поток — 2". Об этом, со ссылкой на издание "Der Tagesspiegel", сообщает Depo.ua.
Сообщается, что Виталий Кличко выразил возмущение приверженности Германии спорному газопроводу "Северный поток-2" и запрету на поставку оружия в Украину.
"Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ", – написал Кличко в статье для германской прессы.
Недавно Украина несколько раз просила Германию о поставках оружия. Берлин неоднократно отвергал это.
Что касается "Северного потока -2", представители федерального правительства, в частности канцлер Олаф Шольц (СДПГ), недавно подчеркнули, что в случае российского вторжения в Украину будут обсуждаться все возможные санкции.
Также Кличко призвал запретить лоббирование бывшего канцлера Герхарда Шредера, являющегося председателем наблюдательного совета "Северный поток". В "Северном потоке-2" он председатель совета директоров.
"Германия должна обеспечить, чтобы закон запрещал таким лоббистам, как бывший канцлер Герхард Шредер, продолжать работать на российский режим. Это будут санкции, которые действительно повредят многим", — подчеркнул Кличко.