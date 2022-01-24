На Марсе нашли свидетельства недавнего землетрясения

Астрономы заявили, что нашли записи о падении камней на Марсе: это произошло из-за землетрясения, сообщает Хайтек.

Согласно данным НАСА, на Марсе появились тысячи новых валунов. По словам ученых, обычно следы землетрясений остаются на протяжении нескольких лет, прежде чем исчезают или разрушаются от ветра, пыли и песка.

Это первый случай, когда на Марсе обнаружили новейшие результаты землетрясения. Ранее их находили на Луне и комете. Теперь исследователи решили выяснить, как давно произошли тектоническая активность на Марсе.

Авторы новой работы исследовали снимки, которые были сделаны в период с 2006 по 2020 год: их снял марсианский разведывательный орбитальный аппарат HiRISE, который был запущен в 2005 году. Исследователи в лаборатории в Индии смогли увидеть детали размером всего 25,4 см в поперечнике.

Астрономы уверены, что это свидетельство недавней сейсмической активности на Марсе. Ранее считалось, что вся геологическая активность Красной Планеты закончилась много лет назад.

Данные, собранные аппаратом, можно использовать, чтобы определить местоположения сейсмической активности на Марсе. Эта информация подтвердит, что планета до сих пор геологически активна, вопреки устоявшимся теориям.