"ЕС" просит провести закрытое заседание Рады из-за эскалации РФ
Фракция "Европейская солидарность" требует от руководства Верховной Рады провести во вторник закрытое заседание парламента для рассмотрения ситуации, связанной с эскалацией российской агрессии, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом заявил сопредседатель фракции, экс-президент Петр Порошенко.
"Мы требуем ... завтра заслушивать не министра обороны, а провести закрытое заседание Верховной Рады с участием Зеленского и всего высшего военного руководства", - сказал Порошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.