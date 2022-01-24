"ЕС" просит провести закрытое заседание Рады из-за эскалации РФ

"ЕС" просит провести закрытое заседание Рады из-за эскалации РФ
Фото: Facebook

Фракция "Европейская солидарность" требует от руководства Верховной Рады провести во вторник закрытое заседание парламента для рассмотрения ситуации, связанной с эскалацией российской агрессии, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил сопредседатель фракции, экс-президент Петр Порошенко.

"Мы требуем ... завтра заслушивать не министра обороны, а провести закрытое заседание Верховной Рады с участием Зеленского и всего высшего военного руководства", - сказал Порошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

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