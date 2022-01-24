Это не означает нападения РФ: что стоит за эвакуацией дипломатов США из Украины

Политические эксперты в эфире телеканала Украины 24 рассказали, почему США отзывают своих дипломатов из Украины, и насколько серьезная ситуация на фоне угрозы вторжения РФ в нашу страну, сообщает Сегодня.

Политолог Владимир Лупаций считает, США привыкли перестраховываться даже на незначительные угрозы.

"Во-первых, нужно глобально понимать. США в отличии от нас немного иначе реагируют на угрозы. У нас реагируют на угрозы, когда ударят ниже пояса. В США и других странах, которые тщательно относятся к безопасности своих граждан, в том числе, они реагируют на намеренья, или даже на декларации со стороны кого-либо условного противника. Это надо воспринимать так. Нет прямой связи между их заявлениями и началом боевых действий" , – сказал он.

В то же время политолог-американист Владислав Фарапонов также подтвердил слова своего коллеги, что у американцев такой менталитет – действовать на опережение.

"США – это серьезные перестраховщики. Они реагируют заблаговременно на любые события. Это касается как коронавируса, так и рисков войны. К примеру, в апреле 2021 года была рекомендация не ездить в Украину. Потом в мае, декабре того же года была аналогичная ситуация. Такого рода заявления (со стороны США –ред.) есть достаточно частыми" , – отметил Фарапонов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что как таковой угрозы вторжения сейчас нет, а происходящее – это противостояние США и России.

"Я считаю, что это продолжение противостояния Запада и России. На сегодняшний день РФ не способна на горячую войну и активную фазу боевых действий, особенно против нас. Поэтому, принимаются меры, которые накаляют обстановку с двух сторон: Россия готовится к учениям и перекидывает войска сейчас в Беларусь. США говорят, что будут эвакуировать дипломатов. Есть уже информация о том, что главе МИД РФ Сергею Лаврову поручено поздравить те страны, которые отзывают часть дипкорпуса" , – считает он.

24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве преждевременным.

Кроме того, Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении.