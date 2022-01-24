Компактный хэтчбек Nissan Pao превратили в спорткар

Мелкосерийный японский хэтчбек в стиле ретро Nissan Pao, выпускавшийся в Японии в 1989-1991 годах, подвергли тюнингу и выставили на торги. Таких хэтчбеков было изготовлено всего 31321 экземпляр, сообщает Обозреватель.

На американском автомобильном онлайн-аукционе Cars & Bids появилось интересное объявление о продаже тюнингованного хэтчбека Nissan Pao. Как этот миниатюрный автомобиль оказался в США и кому пришло в голову подвергнуть его тюнингу, история умалчивает, однако машина получилась яркой и самобытной.

Nissan Pao выпускался компанией с 1989 по 1991 год. Источник: carsandbids.com

Появление модели Рао в модельной гамме Nissan состоялось в 1989 году. Автомобиль оснащался 1-литровым мотором и имел скромные габаритные размеры. Всего компания предлагала покупателям 4 модели так называемой серии "Pike Cars": Be-1, Pao, S-Cargo и Figaro. Производство было организовано на заводе компании в Аичи. Дизайн "квартета" был выполнен в ретро стиле.

В серию "Pike Cars" вошли четыре модели: Be-1, Pao, S-Cargo и Figaro

На одометре выставленного на продажу Pao – 137200 км. Источник: carsandbids.com

На одометре выставленного на продажу Pao – 137200 км. Автомобиль имеет правое расположение руля и приборы в метрических единицах измерения. В отличие от оригинальной модели, которая окрашивалась в пастельные тона, в процессе тюнинга хэтчбек сделали черным. Кроме того, автомобиль получил расширители колесных арок, черную облицовку радиатора, иной передний бампер, 13-дюймовые колесные диски, регулируемые амортизаторы и новую выхлопную систему. Дополняют образ современные светодиодные фары. В салоне появилась новая аудиосистема.

Салон Nissan Pao. Источник: carsandbids.com

Автомобиль имеет компактный 4-местній салон. Источник: carsandbids.com

В моторном отсеке сохранили "родной" 4-цилиндровый двигатель объемом 987 см3. Он развивает мощность 51 л.с. и работает в паре с 3-ступенчатым "автоматом". До окончания аукциона осталось несколько дней, а максимальная ставка на момент публикации – всего $6500.