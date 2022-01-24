Съемки "Холостяка-12" закончились: Алекс Топольский уже вручил кольцо возлюбленной
Телеканал СТБ завершил съемки 12 сезона проекта "Холостяк". Согласно правилам шоу, в финальной серии новый главный герой реалити – американский бизнесмен Александр Топольский – сделал предложение своей избраннице и подарил ей кольцо, сообщает Обозреватель.
Премьера новых эпизодов "Холостяка" запланирована на март 2022 года. На своей странице в Instagram Топольский поделился впечатлениями от участия в романтическом шоу. Он намекнул, что все сложилось удачно и ему удалось найти свою любовь.
"Это было невероятно, незабываемо и самое главное – все усилия оправданы. История в деталях скоро на телеканале СТБ!" – написал "холостяк".
После этой новости он обнародовал свое фото без футболки. Судя по всему, герой телешоу решил привести свое тело в форму. Он написал, что будет качаться, так как скоро лето.
"Не идти в зал, потому что нет времени, локдаун или еще какая-нибудь штука, для меня не оправдание. Вопрос желания и мотивации! Зал может состоять из искусственного газона, стула и собственного тела", – уверен бизнесмен.
Анонс нового сезона реалити-шоу: