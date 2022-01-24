Съемки "Холостяка-12" закончились: Алекс Топольский уже вручил кольцо возлюбленной

Телеканал СТБ завершил съемки 12 сезона проекта "Холостяк". Согласно правилам шоу, в финальной серии новый главный герой реалити – американский бизнесмен Александр Топольский – сделал предложение своей избраннице и подарил ей кольцо, сообщает Обозреватель.

Премьера новых эпизодов "Холостяка" запланирована на март 2022 года. На своей странице в Instagram Топольский поделился впечатлениями от участия в романтическом шоу. Он намекнул, что все сложилось удачно и ему удалось найти свою любовь.

"Это было невероятно, незабываемо и самое главное – все усилия оправданы. История в деталях скоро на телеканале СТБ!" – написал "холостяк".

Пост бизнесмена об окончании съемок "Холостяка-12". Источник: Скриншот Instagram @alexander_topolsky

После этой новости он обнародовал свое фото без футболки. Судя по всему, герой телешоу решил привести свое тело в форму. Он написал, что будет качаться, так как скоро лето.

"Не идти в зал, потому что нет времени, локдаун или еще какая-нибудь штука, для меня не оправдание. Вопрос желания и мотивации! Зал может состоять из искусственного газона, стула и собственного тела" , – уверен бизнесмен.

Александр Топольский продемонстрировал свои мышцы. Источник: Instagram @alexander_topolsky

Полный пост знаменитости. Источник: Скриншот Instagram @alexander_topolsky

Главный герой "Холостяка-12". Источник: Instagram @holostyakstb

Анонс нового сезона реалити-шоу: