Украина получит от Литвы американские ПЗРК Stinger
На фоне угрозы нового российского вторжения Украина получит американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом, ссылаясь на Министерство обороны Литвы, сообщает Новое время.
Кроме того, указанные ПЗРК выделит Украине также и Латвия.
"Искренне надеемся, что Украина не будет нуждаться в этом переданном вооружении. Страны Балтии призывают Россию прекратить свое агрессивное и безответственное поведение", — подчеркнул министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Кроме ПТРК Javelin, США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW, а Великобритания — NLAW.
В свою очередь, Канада также рассматривает поставки оружия и снаряжения для Сил территориальной обороны ВСУ.