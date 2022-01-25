Легкие и питательные завтраки для всей семьи

Завтрак не зря считают самым важным приемом пищи – он первый, а значит, создает настроение на весь день и влияет на наше самочувствие. И хотя утром нередко не хватает времени на то, чтобы полноценно поесть, пропускать завтрак или же наедаться бутербродами с колбасой – не стоит, сообщает 24 Канал.

Как известно, люди, которые пропускают завтрак, чаще переедают и быстрее истощаются. Так что даже если вы не голодны, все равно перекусите чем-нибудь легким. Но помните, что выбранные продукты обязательно должны быть полезными и содержать много белков, в которых организм особенно нуждается в начале дня.

Так, правильный завтрак не только ускоряет обменные процессы, но и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, даря бодрость и высокую работоспособность. Поэтому мы подобрали для вас простые рецепты вкусных и питательных завтраков с курочкой, которые понравятся и взрослым, и детям.

Хрустящие тосты с яйцом пашот и курочкой су-вид

Порции: 2

2 Время приготовления: 30 минут

Рецепт тостов с яйцом пашот и курочкой су-вид / Фото Shutterstock

Ингредиенты: – 1 куриное филе "су-вид" (технология приготовления мяса); – 2 яйца; – 1 столовая ложка уксуса (для приготовления яйца пашот); – 1 чайная ложка лимонного сока; – 1 столовая ложка оливкового масла; – листья салата; – 1 авокадо; – 1 помидор; – соль, перец на ваш вкус.

Приготовление:

Разогреваем духовку до +180 градусов. Выкладываем курочку на выстланный фольгой противень и запекаем в течение 15 минут. Если же вы желаете придать ей более особый вкус, перед запеканием смажьте курочку су-вид растительным маслом. Разрезаем авокадо, избавляемся от косточки и ложкой вынимаем мякоть. Выкладываем авокадо в миску и давим вилкой. Добавляем сок лимона, масло, соль, перец и тщательно перемешиваем. Далее готовим тосты: обжариваем ломтики хлеба на сковороде или в тостере. После этого отвариваем яйцо пашот. В небольшой кастрюле доводим воду почти до кипения, добавляем уксус, делаем воронку ложкой и выбиваем туда яйцо. Отвариваем в течение 3 минут, вынимаем и выкладываем на кухонную салфетку, чтобы стекла вода. Наконец собираем блюдо. Выкладываем авокадо на тосты, затем кружочки помидоров, нарезанное куриное филе, листья салата, а сверху – яйцо пашот.

Порционный омлет с курицей и овощами в микроволновке

Порции: 2

2 Время приготовления: 30 минут

Рецепт порционного омлета с курицей и овощами в микроволновке / Фото Shutterstock

Ингредиенты: – 100 граммов куриных стрипсов (мясо, порезанное на полоски и обжаренное в панировке); – 2 яйца; – 2 столовые ложки нежирного молока или воды; – 1 сладкий перец; – 1 помидор; – 40 граммов любимого твердого сыра; – измельченная зелень; – соль, перец на ваш вкус.

Приготовление:

Нагреваем кастрюлю с водой.

Нарезанное куриное филе выкладываем в кастрюлю и варим до готовности около 7 – 10 минут, а затем вынимаем.

Сладкий перец и помидор нарезаем небольшими кубиками, а сыр натираем на терке. Если свежих овощей нет, можно добавить замороженные.

Вбиваем яйца в миску, солим, перчим и тщательно взбиваем венчиком.

Добавляем нарезанные овощи, курицу и сыр и тщательно перемешиваем. Если кусочки курицы великоваты – разделяем руками на более мелкие волокна.

Яично-овощную смесь наливаем в формы для запекания или невысокие керамические чашки.

Ставим формы в микроволновую печь на полную мощность на 30 секунд.

Вынимаем формы, перемешиваем омлет и снова ставим в микроволновку на полторы минуты, чтобы он поднялся.

Вынимаем, посыпаем измельченной зеленью и подаем, дополнив блюдо овощной нарезкой или салатом.

Запеченные шницели с помидорами, моцареллой и оливками

Порции: 4

4 Время приготовления: 30 минут

Рецепт запеченных шницелей с помидорами, моцареллой и оливками / Фото Shutterstock

Ингредиенты: – 500 граммов куриного филе; – 4 помидора; – 200 граммов сыра моцарелла; – 2 яйца; – несколько столовых ложек муки; – панировочные сухари; – 1 столовая ложка горчицы; – горсть оливок без косточек; – соль, перец на ваш вкус.

Приготовление:

Слегка отбиваем филе через пищевую пленку. Солим и перчим. Выбиваем яйца в миску и взбиваем веничком. Нарезаем помидоры и оливки кружочками, а сыр измельчаем руками. Разогреваем духовку до +180 градусов. Обкатываем филе в муке, затем в яйцах и панировочных сухарях. Выкладываем шницели на выстланный фольгой противень и ставим в духовку. Запекаем 20 минут. Далее вынимаем противень, сверху слегка смазываем шницели горчицей и кладем кружочки помидоров. После этого снова ставим запекаться еще на 10 минут. Вынимаем шницели и посыпаем оливками и моцареллой. Подаем с гарниром, овощной нарезкой или салатом.

Оладьи с курицей и овощами на сковороде

Порции: 4

4 Время приготовления: 30 минут

Рецепт оладий с курицей и овощами на сковороде / Фото Shutterstock

Ингредиенты: – 300 граммов рубленого куриного филе; – 2 яйца; – 1 морковка; – 1 луковица; – 1 сладкий перец; – 60 граммов любимого твердого сыра; – 2 столовые ложки муки; – 1 чайная ложка сушеного чеснока; – масло для жарки; – измельченная зелень; – соль, перец на ваш вкус.

Приготовление: