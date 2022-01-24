Прохладно и местами мокрый снег: прогноз погоды на 25 января

В ближайшие сутки погоду﻿ в Украине будет определять холодная и влажная воздушная масса, сообщает Интерфакс-Украина.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Во вторник, 25 января, в западных областях без осадков, днем небольшой мокрый снег; температура ночью 12-17° мороза, днем от 8° до 4° мороза (в Карпатах ночью 17-22°, днем 6-11° мороза).

На остальной территории небольшой снег, лишь в большинстве северных областей без осадков; температура ночью 8-13° мороза, на юге и юго-востоке 5-9° мороза, днем 4-7° мороза. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер северный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве﻿ во вторник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 5-8° мороза.