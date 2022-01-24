Мужчины более забывчивы, чем женщины

Исследователям удалось выяснить, что мужская память хуже женской. Сильной половине человечества гораздо сложнее запомнить имена, даты и цифры, сообщает Men's Life.

Эксперты из норвежского Университета науки и технологии пришли к выводу, что мужчины не могут похвастать такой же крепкой памятью, как женщины. Они провели исследование, в котором приняло участие 50 тысяч добровольцев в возрасте старше 20 лет.

По словам профессора Йостейна Холмена, руководителя проекта, ученые обнаружили, что мужская память гораздо хуже воспринимает любую точную информацию, будь то имена или даты. К примеру, проблемы с запоминанием имен испытывают 86,5% женщин и 89,7% мужчин, а даты не задерживаются в голове 64,7% женщин и 74,9% мужчин.

На данный момент ученые трудятся над разгадкой причин, которые позволяют женской памяти работать лучше, чем мужской. Уже сейчас у них есть несколько версий.

Может быть, что добровольцами исследования решились стать лишь те мужчины, которые действительно испытывают подобные проблемы. Также на забывчивость могут сильно влиять разного рода болезни и привычки, такие, как заболевания сердечно-сосудистой системы, курение, ожирение и гиподинамия. Все эти недуги провоцируют микроповреждения сосудов в головном мозге, что непосредственно отражается на качестве памяти. А, как известно, подобными недугами гораздо чаще страдают мужчины, чем женщины, ведь последние тщательней следят за своим здоровьем.

Также огромную роль может сыграть семейное положение. Не исключается тот факт, что женатые мужчины просто привыкли полностью рассчитывать на память своих вторых половинок, ведь это очень удобно.