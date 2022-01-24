Следующим соперником Усика станет Фьюри

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа готов подождать с реваншем с украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александром Усиком, сообщает УНИАН.

Как сообщает The Telegraph, Джошуа готов взять отступные в размере 15 миллионов фунтов стерлингов и отказаться от незамедлительного реванша с Усиком в пользу чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Источник утверждает, что мегафайт за звание абсолютного чемпиона может состояться на Ближнем Востоке. При этом ожидается, что Джошуа первым получит возможность сразиться с победителем поединка Усик - Фьюри.

Подтвердил информацию о переговорах по одному из самых ожидаемых событий года в мировом спорте и промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен.

"Мы все еще работаем над деталями, но я верю, что добьемся определенного прогресса и тогда в ближайшие дни нам будет что объявить.

Все в боксе хотят увидеть бой между Усиком и Тайсоном за звание абсолютного чемпиона мира. Я хочу видеть этот поединок просто как фанат. Так что это бой, который мы пытаемся организовать", - приводит слова Уоррена The Sun.

С другой стороны, Фьюри нужно договориться с Диллианом Уайтом, который является обязательным претендентом на его титул. Команды бойцов никак не могут провести промоутерские торги, которые позволили бы прояснить ситуацию вокруг их возможного боя.

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