Австралия эвакуирует своих дипломатов из Украины

Власти Австралии рекомендуют гражданам страны воздержаться от поездок на Украину, а пребывающим там австралийцам – покинуть ее как можно скорее. Об этом в понедельник сообщили в МИД страны, сообщает ТАСС.

"Консульские услуги и наши возможности для оказания консульской помощи могут быть ограничены из-за обстановки в стране. Австралийцы, которые решат остаться на Украине, должны пересмотреть свои планы с точки зрения личной безопасности, быть готовыми при необходимости найти безопасное укрытие на месте, поддерживать свою осведомленность и зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел и торговли [Австралии]" , – указано в заявлении правительства.

Кроме того, газета The Sydney Morning Herald пишет, что Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева.