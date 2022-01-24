Угроза вторжения РФ: как настроены украинские военные

Украинские военные готовы дать отпор РФ голыми руками. Об этом во время пребывания на военной базе в Попасной сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк, сообщает Факты.ICTV.

﻿"У нас около полумиллиона человек, которые прошли эту войну и кого-то или что-то в ней потеряли. Полмиллиона, которые потеряли родных, дом или друзей" , - рассказал он.

Павлюк отметил, что именно поэтому украинские военные готовы дать отпор голыми руками.

Генерал-лейтенант убежден: если разведке удастся предсказать направление основного русского удара, то после первых больших потерь последние дальше не двинутся.

"Путин осознает, что после значительных потерь его армия может остановиться сама. В этом нельзя доверять интуиции. Речь идет о холодном расчете" , – говорит военный.

Кроме того, по убеждению Александра Павлюка, ныне потенциальной датой начала вторжения считается 20 февраля.

Именно в это время завершатся зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине, а также российско-белорусские учения на границе.