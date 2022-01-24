ЕС выделит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро, сообщает Экономическая правда.
Об этом она заявила на брифинге 24 января.
По ее словам, новый макрофинансовый пакет поможет Украине адресовать финансовые потребности, вызванные конфликтом, а также поддержать устойчивость страны.
Она выразила надежду, что Совет Европы и Европарламент одобрят выделение соответствующей помощи как можно скорее. После этого Украина получит первый транш в 600 млн евро.
В то же время глава ЕК анонсировала новую макрофинансовую программу сотрудничества с Украиной с большим объемом финансирования. Его цель - поддержка процесса модернизации в Украине.
Кроме того, ЕС удваивает сумму выделенных Украине грантов на 120 млн евро в этом году.