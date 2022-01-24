ЕС выделит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом она заявила на брифинге 24 января.

По ее словам, новый макрофинансовый пакет поможет Украине адресовать финансовые потребности, вызванные конфликтом, а также поддержать устойчивость страны.

It will help Ukraine now, to address financing needs due to the conflict & support the country’s resilience-building efforts.⁰It consists of: 1. New macro-financial assistance package of €1.2 billion 2. Doubling of bilateral assistance this year, with another €120 million pic.twitter.com/N6lzD6Izj8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022

Она выразила надежду, что Совет Европы и Европарламент одобрят выделение соответствующей помощи как можно скорее. После этого Украина получит первый транш в 600 млн евро.

В то же время глава ЕК анонсировала новую макрофинансовую программу сотрудничества с Украиной с большим объемом финансирования. Его цель - поддержка процесса модернизации в Украине.

Кроме того, ЕС удваивает сумму выделенных Украине грантов на 120 млн евро в этом году.