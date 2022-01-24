Rolls-Royce представил эксклюзивный Cullinan Frozen Lakes

В разгар морозов, охвативших европейский регион, Rolls-Royce Motor Cars представляет новую Bespoke серию, посвященную магии и величию зимы. В серию Frozen Lake войдут всего 14 роскошных внедорожников Cullinan в эксклюзивном дизайне, сообщает Обозреватель.

Создавая концепцию этих автомобилей, дизайнеры, инженеры и мастера Bespoke вдохновлялись атмосферой замерзших озер, раскинувшихся по всему региону: от Сибири и Карелии до Карпат и Швейцарских Альп.

Создавая концепцию этих автомобилей, дизайнеры, инженеры и мастера Bespoke вдохновлялись атмосферой замерзших озер. Источник: Rolls-Royce

"Мы постарались показать величественную красоту северных широт Европы в зимнее время в серии Frozen Lakes" , – рассказывает Борис Велетцкий, региональный директор Rolls-Royce Motor Cars в Европе.

Автомобиль получил салон в эксклюзивной цветовой гамме. Источник: Rolls-Royce

Для этих автомобилей команда Bespoke разработала два новых типа покрытия – Crystal, который сияет поверх темно-синего цвета Midnight Sapphire и блестящего Blue Crystal поверх белого Arctic White. Эти оттенки воспроизвели чистую палитру ледяных поверхностей замерзших озер со своими контрастами и отражениями.

Салон доступен в двух цветах: белом Arctic White или синем Navy Blue с яркими бирюзовыми акцентами Turchese. Источник: Rolls-Royce

В салоне водителя и пассажиров представлены декоративные накладки на пороги с подсветкой, на которых выгравировано название Frozen Lakes. Салон доступен в двух цветах: белом Arctic White или синем Navy Blue с яркими бирюзовыми акцентами Turchese.

Для этой серии мастера создали особое исполнение передней панели и откидных столиков, воспроизводящих ледяные узоры замерзших озер. Полосы, искусно имитирующие трещины на поверхности ледяной корки, расписываются вручную, после чего покрываются прозрачным слоем лака.

Для достижения трехмерного эффекта узоры рисуются с помощью разных оттенков краски. Источник: Rolls-Royce

Для достижения трехмерного эффекта узоры рисуются с помощью разных оттенков краски. На процесс росписи каждого элемента уходит до двух недель. Всего в каждом автомобиле используется пять таких композиций – каждая из них расписывается в определенном порядке одним и тем же художником, чтобы сохранить единство и последовательность исполнения.

Полосы, искусно имитирующие трещины на поверхности ледяной корки, расписываются вручную, после чего покрываются прозрачным слоем лака. Источник: Rolls-Royce

Легендарное звездное небо с падающим эффектом звезды возникло в новой интерпретации. Потолок в бирюзовом цвете Turchese выполнен в дизайне Cracked Ice, воспроизводящем узор ледяных трещин. Он изготовлен полностью вручную: а процесс занимает не менее 18 часов.