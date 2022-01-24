Rolls-Royce представил эксклюзивный Cullinan Frozen Lakes

В разгар морозов, охвативших европейский регион, Rolls-Royce Motor Cars представляет новую Bespoke серию, посвященную магии и величию зимы. В серию Frozen Lake войдут всего 14 роскошных внедорожников Cullinan в эксклюзивном дизайне, сообщает Обозреватель.

Создавая концепцию этих автомобилей, дизайнеры, инженеры и мастера Bespoke вдохновлялись атмосферой замерзших озер, раскинувшихся по всему региону: от Сибири и Карелии до Карпат и Швейцарских Альп.

Создавая концепцию этих автомобилей, дизайнеры, инженеры и мастера Bespoke вдохновлялись атмосферой замерзших озер
Создавая концепцию этих автомобилей, дизайнеры, инженеры и мастера Bespoke вдохновлялись атмосферой замерзших озер. Источник: Rolls-Royce
"Мы постарались показать величественную красоту северных широт Европы в зимнее время в серии Frozen Lakes", – рассказывает Борис Велетцкий, региональный директор Rolls-Royce Motor Cars в Европе.
Автомобиль получил салон в эксклюзивной цветовой гамме
Автомобиль получил салон в эксклюзивной цветовой гамме. Источник: Rolls-Royce

Для этих автомобилей команда Bespoke разработала два новых типа покрытия – Crystal, который сияет поверх темно-синего цвета Midnight Sapphire и блестящего Blue Crystal поверх белого Arctic White. Эти оттенки воспроизвели чистую палитру ледяных поверхностей замерзших озер со своими контрастами и отражениями.

Салон доступен в двух цветах: белом Arctic White или синем Navy Blue с яркими бирюзовыми акцентами Turchese
Салон доступен в двух цветах: белом Arctic White или синем Navy Blue с яркими бирюзовыми акцентами Turchese. Источник: Rolls-Royce

В салоне водителя и пассажиров представлены декоративные накладки на пороги с подсветкой, на которых выгравировано название Frozen Lakes. Салон доступен в двух цветах: белом Arctic White или синем Navy Blue с яркими бирюзовыми акцентами Turchese.

Для этой серии мастера создали особое исполнение передней панели и откидных столиков, воспроизводящих ледяные узоры замерзших озер. Полосы, искусно имитирующие трещины на поверхности ледяной корки, расписываются вручную, после чего покрываются прозрачным слоем лака.

Для достижения трехмерного эффекта узоры рисуются с помощью разных оттенков краски
Для достижения трехмерного эффекта узоры рисуются с помощью разных оттенков краски. Источник: Rolls-Royce

Для достижения трехмерного эффекта узоры рисуются с помощью разных оттенков краски. На процесс росписи каждого элемента уходит до двух недель. Всего в каждом автомобиле используется пять таких композиций – каждая из них расписывается в определенном порядке одним и тем же художником, чтобы сохранить единство и последовательность исполнения.

Полосы, искусно имитирующие трещины на поверхности ледяной корки, расписываются вручную, после чего покрываются прозрачным слоем лака
Полосы, искусно имитирующие трещины на поверхности ледяной корки, расписываются вручную, после чего покрываются прозрачным слоем лака. Источник: Rolls-Royce

Легендарное звездное небо с падающим эффектом звезды возникло в новой интерпретации. Потолок в бирюзовом цвете Turchese выполнен в дизайне Cracked Ice, воспроизводящем узор ледяных трещин. Он изготовлен полностью вручную: а процесс занимает не менее 18 часов.

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