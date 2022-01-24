Украина обжаловала полномочия российской делегации в ПАСЕ – нардеп

Украина инициировала обжалование полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Это решение поддержали 49 делегатов из 30 необходимых.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, теперь будет подготовлен доклад о полномочиях российской делегации. Окончательное решение должно быть принято в среду.

Также делегация Украины обжаловала полномочия делегации РФ еще и по процедурным моментам, поскольку российский парламент избирался и на территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. За это проголосовали также 49 делегатов при необходимых 10 голосах.