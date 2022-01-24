Стало известно, кто будет вести финал нацотбора на Евровидение 2022

Стало известно, кто будет вести финал нацотбора на Евровидение 2022
Фото: facebook.com

Объявлены имена ведущих национального отбора на Евровидение 2022 - самого популярного музыкального конкурса, сообщает УНИАН.

В этом году нацотбор будут вести Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Об этом во время прямого эфира объявил Алексей Гончаренко, генеральный продюсер Friends Production.

"Ведущей основной сцены будет Мария Ефросинина, а за кулисами будет талисман украинского Евровидения Тимур Мирошниченко", - сказал Гончаренко.

Кто прошел в финал Нацотбора:

  • Alina Pash "Тени забытых предков"
  • Cloudless "All be alright"
  • Kalush Orchestra "Stefania"
  • Laud "Head Under Water"
  • Michael Soul "Demons"
  • Our Atlantic"Моя Любовь"
  • Roxolana "GIRLZZZZ"
  • Wellboy "Nozzy Bossy"

Отметим, финал национального отбора на Евровидение 2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00.

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