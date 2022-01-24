Стало известно, кто будет вести финал нацотбора на Евровидение 2022

Объявлены имена ведущих национального отбора на Евровидение 2022 - самого популярного музыкального конкурса, сообщает УНИАН.

В этом году нацотбор будут вести Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Об этом во время прямого эфира объявил Алексей Гончаренко, генеральный продюсер Friends Production.

"Ведущей основной сцены будет Мария Ефросинина, а за кулисами будет талисман украинского Евровидения Тимур Мирошниченко" , - сказал Гончаренко.

Кто прошел в финал Нацотбора:

Alina Pash "Тени забытых предков"

Cloudless "All be alright"

Kalush Orchestra "Stefania"

Laud "Head Under Water"

Michael Soul "Demons"

Our Atlantic"Моя Любовь"

Roxolana "GIRLZZZZ"

Wellboy "Nozzy Bossy"

Отметим, финал национального отбора на Евровидение 2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00.