В Кремле заявили о невозможности игнорирования активности НАТО у границ РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, являются ли российские военные учения на Балтике реакцией на решение НАТО о переброске дополнительных сил в Восточную Европу, но отметил, что активность альянса вблизи границ России не может игнорироваться вооруженными силами страны, сообщает Интерфакс-Украина.
"Это нужно спрашивать в министерстве обороны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что
"подобные действия НАТО и повышенная активность вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны".
Кроме того, Песков заметил, что в российской армии "имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться".
Песков также утверждает, что концентрация Вооруженных сил Украины на границе с ОРДЛО свидетельствует о подготовке Киева к наступательным действиям.
Он не стал комментировать сообщения СМИ, согласно которым Россия может создать в Украине "марионеточное правительство".
Песков также назвал продолжением "фейковой истерии" сообщение в западных СМИ, согласно которым Россия может создать в Украине "марионеточное правительство", а также сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Зимней Олимпиады в Пекине.