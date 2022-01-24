В Кремле заявили о невозможности игнорирования активности НАТО у границ РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, являются ли российские военные учения на Балтике реакцией на решение НАТО о переброске дополнительных сил в Восточную Европу, но отметил, что активность альянса вблизи границ России не может игнорироваться вооруженными силами страны, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это нужно спрашивать в министерстве обороны" , - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "подобные действия НАТО и повышенная активность вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны" .

Кроме того, Песков заметил, что в российской армии "имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться".

Песков также утверждает, что концентрация Вооруженных сил Украины на границе с ОРДЛО свидетельствует о подготовке Киева к наступательным действиям.

Он не стал комментировать сообщения СМИ, согласно которым Россия может создать в Украине "марионеточное правительство".

Песков также назвал продолжением "фейковой истерии" сообщение в западных СМИ, согласно которым Россия может создать в Украине "марионеточное правительство", а также сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Зимней Олимпиады в Пекине.