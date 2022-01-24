Кремль заявил об угрозе военного наступления ВСУ на Донбасс

Угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс сейчас очень высокая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

«Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками на линии соприкосновения, действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям и, действительно, такая угроза сейчас есть» , — сказал он.