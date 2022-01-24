Кремль заявил об угрозе военного наступления ВСУ на Донбасс

Кремль заявил об угрозе военного наступления ВСУ на Донбасс
Фото: Wikipedia

Угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс сейчас очень высокая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

«Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками на линии соприкосновения, действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям и, действительно, такая угроза сейчас есть», — сказал он.

По его словам, поставка западного оружия в Украину «лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции».

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