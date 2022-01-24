Посольство Франции рассмотрит вопрос репатриации дипломатов из Украины

Посольство Франции в Украине приняло к сведению сообщение США о репатриации неосновного дипломатического персонала из своего посольства в Киеве и их семей, продолжает консультации с партнерами и готово адаптировать свою позицию в соответствии с развитием ситуации в сфере безопасности, сообщает Интерфакс-Украина.

"В обновленных советах для путешественников мы уже выразили обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия на границах с Украиной и рекомендации по повышенной бдительности, адресованные нашим соотечественникам в Украине или желающим туда поехать" , – сообщили в посольстве Франции в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В диппредставительстве подчеркнули, что "продолжают следить за развитием событий с максимальной бдительностью" .