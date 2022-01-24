"Слуга народа" инициирует закрытую встречу по нацбезопасности в Раде
"Слуга народа" предложила провести закрытую рабочую встречу в Верховной Раде по вопросам безопасности.
Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
"Фракция политической партии "Слуга народа" инициирует проведение закрытой рабочей встречи по вопросам национальной безопасности и обороны с участием руководства Верховной Рады, Министра обороны Украины, Министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп", - заявила Палийчук.
Встреча должна состояться завтра, 25 января, в 9 утра в кабинете председателя Верховной Рады.