Игровые видеокарты Intel не разочаруют объемом памяти

Intel готовится к выходу на рынок игровых видеокарт. Еще пару лет назад такое казалось невозможно, ведь уделом интеловцев была лишь медленная встроенная графика. Но уже в этом квартале новинки компании могут потеснить видеокарты мастодонтов из NVIDIA и AMD, сообщает УНИАН.

На днях в сети появилась информация о конфигурации подсистемы памяти грядущих видеокарт Intel Arc.

На изображении перечислены четыре модели. Старшая из них получит 16 ГБ видеопамяти с частотой 16 ГГц и 256-разрядную шину. То есть на фоне своих основных конкурентов карта должна смотреться солидно.

Более простая SKU2 (384EU) предложит 12 ГБ, а разрядность шины снизится до 192 бит. Дальше будет идти версия с 8 ГБ памяти и 128-разрядной шиной, ну а самый бюджетный вариант из списка будет оснащаться 4 ГБ памяти и 64-битной шиной.

фото из твиттера

До этого в Сети уже мелькали первые тесты флагманской Intel Arc Alchemist. Так, в тесте GPGPU новинка опередила GeForce 3070 Ti, но уступила Radeon RX 6800. Но для полноты картины стоит дождаться тестов в других бенчмарках и играх.