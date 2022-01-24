Германия разрешила семьям сотрудников диппредставительств покинуть Украину
МИД Германии принял решение разрешить родственникам сотрудников диппредставительств в Украине покинуть страну в случае, если они этого хотят, заявил официальный представитель министерства Кристофер Бургер, сообщает Интерфакс-Украина.
"Членам семьи сотрудников германских зарубежных представительств в Украине, а также членам семей сотрудников немецких организаций в Украине, например, института Гете или DAAD, решено дать возможность добровольного выезда", - сказал Бургер в понедельник журналистам.
По его словам, если родственники дипломата хотят выехать из страны, то МИД Германии оплатит билеты.
Сколько человек могут воспользоваться этой возможностью, он не сообщил.