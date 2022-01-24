Германия по-прежнему отказывается поставлять Украине оружие
Заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что позиция Берлина по поставкам Киеву оружия, остается неизменной. Страна отказывается оказывать украинской стороне соответствующую помощь, особенно, если речь идет о летальном оружии. Об этом, со ссылкой на немецкие СМИ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Федеральное правительство не меняло позицию по поставкам летального оружия в Украину. Учитывая конфликт на территории Украины, оно не согласовывает никаких поставок летального вооружения. Оно видит, конечно, что у союзников другая позиция и они действуют по-другому, но его позиция неизменна", – сказала Хоффман.
На вопрос журналиста, может ли Украина рассчитывать на немецкое оружие в случае нового нападения России, она ответила, что правительство Германии хотело предотвратить именно такую эскалацию.
"А на случай, если произойдет российская интервенция или какое-то вторжение на украинскую территорию, правительство Германии вместе со своим союзником готовит ряд мер", – отметила Хофман.
Однако, о каких именно мерах идет речь, она отказалась уточнить.