Инфекционист рассказал, когда ждать скачок COVID-19 в Украине
С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более, чем в шесть раз. Также в ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка, сообщает Сегодня.
Об этом заявил инфекционист Виктор Петров.
Например, если по данным Минздрава, 3 января число выявленных случаев составляло 1804, то спустя три недели это количество приближается к 13 тысяч в сутки.
"Все случаи COVID-19 регистрируются путем предоставления экстренного сообщения об инфекционном заболевании. Форма 058. В некоторых случаях ее не заполняют, потому как очень много больных. Врачи просто не успевают это делать", – говорит инфекционист Виктор Петров.
Количество больных будет приближаться к показателям тех стран, число населения которых ориентировочно равно населению Украины.
"Например, мы видим, что во Франции заболевших более 200 тыс. Мы не можем верить то, что в Украине, например, 20 тыс. Это нереально, так не бывает! Возможно большое число заболевших, до 40 тыс. в сутки из-за заразности вируса, возможны большие потери. В ближайшие две недели будет пиковая нагрузка, затем пандемия может выйти на плато и понемногу начнет снижаться", – добавил медик.