Инфекционист рассказал, когда ждать скачок COVID-19 в Украине

С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более, чем в шесть раз. Также в ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка, сообщает Сегодня.

Об этом заявил инфекционист Виктор Петров.

Например, если по данным Минздрава, 3 января число выявленных случаев составляло 1804, то спустя три недели это количество приближается к 13 тысяч в сутки.

"Все случаи COVID-19 регистрируются путем предоставления экстренного сообщения об инфекционном заболевании. Форма 058. В некоторых случаях ее не заполняют, потому как очень много больных. Врачи просто не успевают это делать" , – говорит инфекционист Виктор Петров.

Количество больных будет приближаться к показателям тех стран, число населения которых ориентировочно равно населению Украины.