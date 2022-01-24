Зеленский – внешней разведке: Пора переходить к наступательным действиям

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с разведчиками в честь их профессионального праздника и заявил, что "пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов".

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет именно эффективная разведка", - заявил Зеленский.

Зеленский отметил роль Службы внешней разведки в сопровождении переговоров в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группе, вопросах "Северного потока – 2", обеспечении поддержки Украины со стороны международного сообщества.

"Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвагу и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства" , – убежден президент.

Зеленский вручил разведчикам высокие государственные награды и сертификаты на жилье.