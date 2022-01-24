ДБР обвинило Порошенко в игнорировании меры пресечения

Государственное бюро расследований обвинило бывшего президента Украины Петра Порошенко в невыполнении возложенных на него судом обязательств. Речь об условиях меры пресечения по делу о поставках угля из ОРДЛО, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Согласно информации пресс-службы ГБР, Печерский районный суд Киева возложил на бывшего президента ряд обязательств, в частности сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт или другие документы, позволяющие выезд за пределы Украины.

"При таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко обязан сдать свои заграничные паспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данную обязанность подозреваемый не выполнил" , - заявили в ГБР.

Как известно, Порошенко подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. Он стал фигурантом так называемого "угольного дела", которое касается поставок угля из ОРДЛО вместо закупки этого энергоресурса за рубежом. Благодаря этим поставкам, по версии следствия, пророссийские террористы были профинансированы более чем на 200 млн гривен.