В Раде зарегистрировали обращение к миру из-за требований РФ к НАТО

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении украинского парламента к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по поводу требований России не брать Украину в НАТО, сообщает Страна.UA.

Тема обращения - "неприемлемость военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины".

Депутаты хотят, чтобы на международном уровне было признано, что требования РФ по части стремлений Украины в НАТО, нарушают основной закон Украины.