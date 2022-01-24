Новым главой ПАСЕ избрали нидерландского сенатора Тини Кокса

Новым президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран представитель от Нидерландов Тини Кокс, сообщает Укринформ.

«Поздравляем Тини Кокса (Нидерланды, UEL), который только что избран следующим президентом Парламентской ассамблеи» , - говорится в сообщении.

Как отмечается, Кокс набрал 164 голоса, а другой кандидат от Украины Мария Мезенцева – 80 голосов.

Кандидатуру Мезенцевой предложили 40 коллег из разных стран и почти всех партий ПАСЕ, кроме той, от которой шел депутат из Нидерландов.