Обнаружена связь между тревожностью мужчин и серьезными болезнями

У представителей сильного пола, склонных к беспокойству, факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета появляются уже в раннем возрасте, сообщает Корреспондент.

Американские ученые пришли к выводу, что у тревожных мужчин раньше развиваются болезни сердца и диабет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Journal of the American Heart Association.

Чтобы отследить взаимосвязь между тревогой и факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2 типа, авторы работы проанализировали данные лонгитюдного исследования процессов старения у мужчин, начатого в 1961 году амбулаторной клиникой ветеранов США в Бостоне.

В анализ включили 1561 мужчину, средний возраст которых в 1975 году составлял 53 года. На момент внесения в базу исследования они не имели сердечно-сосудистых заболеваний или рака и все прошли тестирование на уровень невротизма.

Как известно, невротики характеризуются тенденцией интерпретировать ситуации как угрожающие, стрессовые или подавляющие. Они склонны чаще испытывать негативные эмоции, такие как страх, тревога, печаль и гнев.

"Наши результаты показывают, что более высокий уровень беспокойства среди мужчин связан с биологическими процессами, которые могут привести к сердечным заболеваниям и метаболическим нарушениям. И эта связь могла возникнуть намного раньше, чем принято считать, – потенциально еще в детстве или юности", – подчеркнул ведущий автор исследования Левин Ли из Медицинской школы Бостонского университета.

По его словам, беспокойство может быть адаптивным, или нездоровым, особенно когда оно становится неконтролируемым и мешает повседневной деятельности.

Участники исследования проходили медицинский осмотр и сдавали анализы крови каждые три-пять лет. Среди параметров оценки состояния здоровья авторы выбрали семь факторов риска: верхнее и нижнее число артериального давления, общий холестерин, триглицериды, индекс массы тела, уровень сахара в крови натощак, скорость оседания эритроцитов и маркер воспаления.

Каждому участнику присвоили баллы – по одному за каждый из семи факторов риска. Если у человека было шесть или более маркеров высокого риска, ученые считали, что у него уже развилось кардиометаболическое заболевание.

Исследователи обнаружили, что в период жизни от 33 до 65 лет среднее количество факторов высокого риска увеличивается примерно на один за десятилетие и к 65 годам достигает в среднем 3,8.

Однако во всех возрастных группах у участников с более высоким уровнем невротизма этот балл был больше. С учетом поправок на демографические характеристики риск развития у них кардиометаболических заболеваний оказался на 13% выше, чем у людей с низкой тревожностью.