Задержан подозреваемый в ограблении суда во Львове

Полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в ограблении помещения суда во Львове, произошедшего 18 января, сообщает УНИАН.

"Правоохранители установили, что к совершению кражи причастен 28-летний житель Червонограда, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи. Вчера, 23 января, полицейские задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины" , - информирует﻿ ГУНП Львовской области.

Во время обыска у подозреваемого изъяли вещественные доказательства его причастности к правонарушению, какие именно - не сообщается.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. За совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 185 (Кража) УКУ, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 19 января стало известно, что ночью во Львове обокрали Западный апелляционный хозяйственный суд на улице Лычаковской, 81. Грабитель разбил на втором этаже окно, залез в помещение суда и украл деньги из сейфа.

За информацию СМИ, речь идет о 120 тысячах долларов. Пресс-служба суда утверждает, что похищенное имущество было "отражено в декларации".