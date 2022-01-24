Польша не планирует эвакуацию семей дипломатов из Украины

Польша не планирует эвакуацию семей дипломатов из Украины

Варшава, по состоянию на сегодняшний день, не планирует эвакуировать семьи польских дипломатов из Украины, сообщает Укринформ.

Об этом в комментарии РАР заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, информируют польские СМИ.

"На данный момент не планируется эвакуация из Украины семей польских дипломатов", - заявил Яблонский.

Кроме посольства в Киеве, у Польши еще есть свои генконсульства во Львове, Луцке, Виннице, Харькове и Одессе.

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