Польша не планирует эвакуацию семей дипломатов из Украины

Варшава, по состоянию на сегодняшний день, не планирует эвакуировать семьи польских дипломатов из Украины, сообщает Укринформ.

Об этом в комментарии РАР заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, информируют польские СМИ.

"На данный момент не планируется эвакуация из Украины семей польских дипломатов" , - заявил Яблонский.

Кроме посольства в Киеве, у Польши еще есть свои генконсульства во Львове, Луцке, Виннице, Харькове и Одессе.