Кличко собирает "Ассоциацию городов" для отражения возможной атаки РФ

Мэр Киева собирает правление Ассоциации городов Украины, чтобы обсудить мероприятия по организации территориальной обороны в областях на случай российского наступления, сообщает Украинская правда.

"Как председатель Ассоциации городов Украины, от имени АГУ хочу выразить городу Харькову и всей Харьковщине поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина! Кроме Харьковщины, пограничными являются Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Сумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы, граничащие с Россией. Вопросы их безопасности и обороноспособности – это вопросы безопасности и всех других регионов Украины. Поэтому я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и города" , - пишет Кличко в Telegram.

Кличко сообщил, что заседание состоится 28 января в Киеве.