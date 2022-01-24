Ермак провел телефонный разговор с Салливаном

Сегодня состоялся телефонный разговор руководителя Офиса президента Андрея Ермака и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Говорили о вызовах безопасности Украины и решении вопроса деэскалации путем дипломатии, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"В продолжение постоянного диалога, предметный разговор с Джейком Саливаном. О вызовах безопасности вокруг Украины. О внутриполитической ситуации в Украине. Продолжаем действовать сообща. Деэскалация путем дипломатии и активное сотрудничество (с США -ред.) для укрепления нашей обороноспособности" , - написал Ермак в Twitter.