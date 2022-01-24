Российский центробанк приостановил покупку долларов

Обвал российского рубля привел к тому, что Банк России вынужден был сделать заявление об прекращении покупки доллара. Словесная интервенция о приостановке покупки валюты центробанком привела к тому, что курс доллара снизился примерно на 50 копеек, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск (14:00 по Киеву - ред.) 24 января 2022 года" , - информирует пресс-служба центробанка РФ.

В центробанке заявили, что решение "не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке " принято в целях "повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков".

До заявления ЦБ РФ курс доллара поднялся более чем на 2% до 79,30 рублей за доллар, после чего упал на 50 копеек.

Кроме того, сегодня на российском рынке наблюдается обвал фондовых индексов. В частности, валютный индекс РТС упал на 9%, рублевый индекс Мосбиржи снизился на 7,4%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил падение вызвано "истерикой" западных стран.