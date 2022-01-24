Зеленский обсудил с Мишелем превентивные санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого, в частности, обсуждались вопросы подготовки широкого пакета европейских превентивных экономических и политических санкций против РФ, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию, сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечает пресс-служба главы государства, основное внимание в ходе беседы было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации безопасности вокруг нашего государства.

"Владимир Зеленский отметил, что для Украины важно сохранение единства всех стран – членов ЕС по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Украина не будет подвергаться провокациям, вместе со своими партнерами будет сохранять спокойствие и выдержку" , - сообщают в Офисе президента.

Там уточняют, что собеседники обсудили вопросы подготовки Европейским Союзом уже на нынешнем этапе широкого пакета превентивных экономических и политических санкций, а также санкций безопасности, в отношении РФ, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию.

"Президент Украины подчеркнул необходимость обеспечения стабильного развития отечественной экономики в условиях нынешней ситуации безопасности. В этой связи он поблагодарил Евросоюз за своевременное решение о выделении макрофинансовой помощи в объеме EUR 1,2 млрд, принятое, в частности, по результатам его недавнего разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен" , - подчеркивают в Офисе главы государства.

В ОП уточняют, что лидеры скоординировали позиции по дальнейшему диалогу между Украиной и Европейским Союзом на 2022 год.