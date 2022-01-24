Запасы угля на ТЭС за неделю выросли на 5%

За неделю 17-24 января запасы угля на складах ТЭС увеличились на 4,7% (на 31,9 тыс. тонн) - до 713,4 тыс. тонн, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные Минэнерго. Этот показатель - на 27% меньше гарантированных запасов.

На "Донбассэнерго" в работе 1 из 2 энергоблоков Славянской ТЭС, в "Центрэнерго" – работают два энергоблока на Трипольской и по три энергоблока на Змиевской и Углегорской ТЭС.

ДТЭК: на Бурштынской ТЭС – 8 из 12 блоков, на Кураховской ТЭС – 5 из 7 блоков, на Запорожской ТЭС – 3 из 6 энергоблоков, на Добротворской и Ладыжинской ТЭС – в работе по два энергоблока, на Приднепровской, Луганской и Криворожской ТЭС – один блок в работе.