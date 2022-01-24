Автодор анонсировал ремонт трассы под Житомиром

Восстановление Северного обхода Житомира, который является частью трассы М – 06 Киев-Чоп, стартует в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает УНИАН.

Об этом информирует Служба автомобильных дорог Житомирской области в Facebook. 22-километровая объездная дорога, что пролегает между деревнями Глубочица и Ивановка, считается одной из худших участков трассы М-06. Восстановление дороги стартует с демонтажа некачественного дорожного покрытия и искусственных сооружений, успела устроить подрядная компания "Sinohydro" в течение предыдущих лет.

В Автодоре напомнили, что контракт с ненадежным подрядчиком был расторгнут еще осенью 2020 года.

"Объект финансировался за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Строительные работы должны были быть выполнены в течение 2 лет, однако за этот период и отведенный продленный срок подрядчик выполнил 50% из предусмотренного контрактом" , - говорится в сообщении.

Помимо этого, выполненные строительные работы по итогам независимой проверки были признаны дефектными. В частности, на цементнобетонном покрытии обнаружили признаки разрушения, возникшие вследствие несоблюдения подрядчиком методологии строительства.

Чтобы защитить свои имущественные права, Укравтодор воспользовался безусловной банковской гарантией, которую предоставил подрядчик на сумму почти 8,5 миллиона евро. Именно эта сумма будет использована для финансирования строительства обхода Житомира.

"Новый проект реконструкции значительно осложнен необходимостью демонтажа и ликвидации нарушений недобросовестного предшественника. Напомню, что Северный обход Житомира строился из бетона, а потому демонтажные работы потребуют значительных усилий. Но самая большая потеря-время. Для транспортной системы Украины зауженные части магистрали М — 06 вблизи столицы — это дополнительные расходы на топливо и упущенное время" , - заявил первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

После демонтажа на дороге начнется устройство земляного полотна, обустройство и ремонт железобетонных труб, искусственных сооружений, очистных сооружений.