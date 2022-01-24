Приватбанк запустил новый сервис для бизнеса

Государственный Приватбанк запустил новый сервис "Бюджет" для предпринимателей и корпоративных клиентов, сообщает UBR.

Пользователи могут прямо в электронном банке "Приват24 для бизнеса" получать актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности – с детализацией по видам налогов, причинам возникновения и т. д., сообщила пресс-служба банка.

Для этого нужно в веб-версии "Приват24 для бизнеса" подключить услугу "Электронный документооборот". Далее во вкладке "Бюджет" требуется выбрать год, за который необходимо получить информацию. Также нужно нажать кнопку "Создать запрос" и подписать электронной подписью. При наличии долгов достаточно выбрать налог и перечислить средства через кнопку "Оплатить".