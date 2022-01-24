Еще в одном городе "заминировали" школы и детсады

В Запорожье после анонимного сообщения о минировании всех школ и детских садов эвакуированы тысячи детей и сотрудников детских учреждений, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, 24 января примерно в 13:00 в электронный адрес колцентра Службы безопасности Украины поступило анонимное сообщение о минировании в Запорожье всех школ и детских садов.

"Учащиеся и персонал учебных заведений эвакуированы. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, работники взрывотехнического управления, кинологи и другие профильные службы. Продолжается проверка" , - говорится в сообщении.

В местных группах в соцсетях Запорожья обнародуют сообщения от воспитателей и учителей о сложностях в проведении эвакуаций детей, многие из которых были напуганы, неорганизованы, плакали.

Один из Telegram-каналов также обнародовал якобы то же электронное сообщение анонима СБУ, где содержатся угрозы и требования перечислить большую сумму денег.

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).