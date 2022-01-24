Дуда созвал Бюро нацбезопасности по оказанию помощи Украине

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник созвал в Бюро национальной безопасности (BBN) совещание с представителями правительства об оказании помощи Украине в свете угрозы российской агрессии.﻿ Об этом говорится в заявлении BBN РП, сообщает Укринформ.

Как отмечается, в 14 часов (по киевскому времени) в Бюро нацбезопасности началось совещание президента Дуды с представителями правительства, посвященное нынешней ситуации в сфере безопасности в регионе, поддержке Украины и союзническому сотрудничеству.

В интервью одному из польских изданий глава BBN Павел Солох сообщил, что вопрос оказания помощи Украине был предметом переговоров президентов Польши и Украины во время встречи 20-21 января в польской Висле.