Грузия не рассматривает эвакуацию семей дипломатов из Украины

Вице-премьер-министр – министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил об отсутствии намерений эвакуировать работников посольства в Киеве и членов их семей, сообщает Укринформ.

Об этом передает пресс-служба МИД по итогам телефонного разговора министров иностранных дел Украины и Грузии Дмитрия Кулебы и Давида Залкалиани.

"Глава грузинской дипломатии выразил солидарность Грузии с Украиной на фоне агрессивных действий Российской Федерации, заверил в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Он также подтвердил отсутствие намерений эвакуировать членов семей и сотрудников грузинского посольства в Киеве" , – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что Кулеба поднял вопрос соблюдения законных прав и интересов гражданина Украины Михеила Саакашвили. Министр призвал грузинские власти допустить к нему украинского врача для осуществления медицинского осмотра.