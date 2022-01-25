Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 января 2022

День внутренней концентрации и познания судьбы. ﻿ Во вторник, 25 января, 23-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Скорпион, сообщает Корреспондент.

Луна в Скорпионе – период для новых начинаний и принятия самых ответственных решений. В это время улучшается мыслительная деятельность и возрастает способность к концентрации внимания. Подходит для творческой и интеллектуальной работы, требующей много энергии.

25 января – день неспешности, внутренней концентрации и оценки результатов деятельности. Рекомендуется избегать новых дел, а также суеты, агрессии, авантюр, ссор.

Идеальное время для завершения дел, начатых во время растущей Луны. В этот период необходимо до конца использовать ресурсы и завершать дела.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 января

Овен (21.03−19.04)

Интуиция поможет многим Овнам принять важные решения и повысить качество жизни. День будет активным и принесет новые удачные идеи. Также появится возможность помочь близким, которую ни в коем случае нельзя игнорировать.

Телец (20.04−20.05)

Тельцы почувствуют желание снять напряжение, которое накопилось за последние несколько недель. Это идеальное время, чтобы вернуться к спорту или начать физическую активность. Звезды рекомендуют ставить перед собой амбициозные цели и обещают, что достигнутые результаты приятно удивят.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецы рискуют столкнуться с трудностями в принятии решений, раздираемые противоречивыми желаниями. Погоня за легкими удовольствиями не приведет ни к чему хорошему, как и попытка отложить серьезные дела на потом. Звезды советуют взять себя в руки и проявить ответственность.

Рак (22.06−22.07)

Раки не на шутку озаботятся поведением окружающих: им может показаться, что все вокруг сговорились и действуют против них. Звезды рекомендуют сохранять самообладание и не поддаваться на провокации. В порыве сильных эмоций возможны роковые ошибки.

Лев (23.07−22.08)

День Львов располагает к общению и дружбе. Представители знака везде найдут компанию и смогут собрать вокруг себя единомышленников. При этом важно не поддаваться случайным романтическим импульсам и контролировать поток личной информации.

Дева (23.08−22.09)

Девам удастся завоевать расположение или уговорить нужного человека − в этот день представители знака будут особенно убедительны. Не исключены мелкие бытовые проблемы, которые потребуют немедленного решения.

Весы (23.09−22.10)

Представителей знака ожидает продуктивный день благодаря острой интуиции и способности ладить с окружающими. Не исключены денежные поступления и приятные сюрпризы. Весы добьются всего, что запланировали, однако для этого понадобится немало сил.

Скорпион (23.10−21.11)

День Скорпионов будет полон встреч и пройдет непринужденно. Вероятны новые интересные знакомства, которые позволят получить ценную информацию. Хороший период для учебы и практик, расширяющих кругозор.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцам придется пожертвовать собственными интересами и заботиться о чужих. Это может вызвать сильное раздражение, однако звезды обещают, что в происходящем найдутся плюсы и для представителей знака. Во второй половине дня стоит быть осторожнее с деньгами: не исключены неудачные покупки и финансовые потери.

Козерог (22.12−19.01)

Козероги не раз окажутся в центре внимания, даже помимо собственной воли. Полезным окажется участие в общественных мероприятиях, удачно пройдут незапланированные поездки. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях и приятные события в семье. Любое общение с близкими порадует.

Водолей (20.01−18.02)

День Водолеев будет довольно беспокойным: внимания потребуют сразу несколько важных дел, с которыми придется справляться самостоятельно. Знаний и опыта для них хватит, а вот настойчивости может оказаться недостаточно. Не исключены романтические увлечения на работе, однако звезды не советуют спешить проявлять инициативу и признаваться в чувствах.

Рыбы (19.02−20.03)

События в жизни Рыб будут развиваться стремительно и не исключено, что представителям знака придется отказаться от запланированных поездок и развлечений из-за неожиданно появившихся дел. Особенного внимания потребуют семейные вопросы. Возможны неоднозначные новости, касающиеся старых друзей.