"Газпром" объявил об историческом минимуме запасов газа в Европе

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы находятся на исторических минимумах, Об этом объявили в «Газпроме», сообщает Лента.Ру.

В российской госкомпании привели данные Gas Infrastructure Europe.﻿ Судя по ним, на 22 января из европейских ПГХ откачано уже порядка 70 процентов объема, закачанного за лето.

"Объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26 процентов (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Заполненность подземных хранилищ Германии опустилась ниже 42 процентов — до 41,8 процента" , — говорится в сообщении.

Ранее в ходе торгов 24 января цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров. Общий рост стоимости газа с начала торгового дня составил 19,4 процента.