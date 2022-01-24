Школы Закарпатья переходят на дистанционку

В Закарпатской области школы начнут переходить на дистанционное обучение. Такую рекомендацию дала региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Согласно информации пресс-службы Закарпатской ОГА, в регионе ситуация с распространением коронавируса довольно угрожающая, поскольку зафиксирован интенсивный прирост количества инфицированных. За последнюю неделю в Закарпатской области количество новых случаев выросло на 87%.

"Да самое главное - болеют наши дети. В последние семь дней в 4 раза больше фиксируют случаев инфицирования COVID-19 среди младшего населения" , - заявил глава ОГА Виктор Микита.

При этом в ОГА отметили, что загруженность детских кроватей, предназначенных для лечения COVID-19, составляет 55%.